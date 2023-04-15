محافظ قنا يتابع موقف مد شبكات المرافق بمشروع تطوير عواصم المدن

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع مسئولي شركات المرافق بالمحافظة، لمتابعة موقف مد شبكات المرافق بمشروع تطوير عواصم المدن بمنطقة مصنع الغزل بمدينة قنا، وأعمال رد الشيء لأصله.

مد خطوط الاتصالات في مدينة قنا

وقال محافظ قنا، إن شارع مصنع الغزل يشهد مد خطوط اتصالات وكابلات كهرباء لتغذية مشروع المجمع العمراني الجديد خلف مركز الأورام، مشيرا إلى أنه تم رفع نواتج الحفر وتمهيد الطريق، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية، تمهيدا للبدء في ترميم مسارات الحفر بالشارع، وإعادة المظهر الحضاري لطرق المحافظة ومن ثم تخفيف الأعباء المرورية عن كاهل المواطنين والحد من الزحام، وتحقيق معدلات الأمان والسلامة.

وأضاف أنه أصدر تعليماته لمسئولي شركات المرافق من الكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعي ومياه الشرب والصرف الصحي، بإلزام الشركات المنفذة لأعمال البنية التحتية برفع نواتج الحفر أولا بأول، حتى لا يتسبب في تعطيل الحركة المرورية.

كما طالبهم بسرعة إعداد بيان بكافة مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها في جميع مدن المحافظة، موضحا به موقع تنفيذ المشروع ومسارات الطرق التي تشهد أعمال حفر وتاريخ انتهاء المشروع حتى يتسنى للأجهزة المعنية تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله بالمناطق المنتهي بها أعمال مد شبكات البنية التحتية، تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، لافتا إلى أن هذه الأعمال تأتي بالتوازي مع تنفيذ خطة الرصف الأساسية بالمحافظة لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها.

ترميم الشوارع

كما شدد محافظ قنا على سرعة إنجاز جميع أعمال الترميمات وإعادة الشيء لأصله بمختلف الشوارع الداخلية والفرعية والرئيسية بجميع المراكز للتيسير على المواطنين، وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم والقضاء على ظاهرة الحفر والتكسير ببعض الشوارع وما تسببه من تشويه للمنظر الجمالي والحضاري.