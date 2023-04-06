نائب محافظ قنا يوجه بإزالة مخالفات البناء بشكل فوري

عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المتغيرات المكانية والتي تعمل على رصد مخالفات التعدي على البناء بواسطة الأقمار الصناعية، وذلك بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، و رؤساء المجالس المحلية وعدد من القيادات التنفيذية.

مخالفات البناء في قنا

وناقش نائب محافظ قنا، موقف معاينة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية التي جرى رصدها من قبل منظومة المتغيرات المكانية، موجها بضرورة التحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات، وإزالة المخالفات بشكل فوري وإعداد وتنفيذ برنامج زمني للانتهاء من كل المتغيرات التي لم يتم الرد عليها.

وأكد أنه يتم إجراء تصوير جوي بصفة مستمرة لرصد أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف بكل القرى والمدن والمراكز.

الحملات الميكانيكية

وناقش تقرير الكفاءة الفنية لمعدات الحملات الميكانيكية بمجالس المدن والقرى، ووجها بضرورة عمل حصر لكل المعدات وتوضيح ما يحتاج منها إلى الصيانة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله ، نظرا إلى أهمية الصيانة الدورية في الحفاظ على المعدات وضمان استمرارها.