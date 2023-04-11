محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات على مستوى الوحدات المحلية

كرّم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص على مستوى الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية، بحضور حسام حموده سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، وحنان صابر مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة.

أسماء السيدات الفائزات

وأوضح محافظ قنا، أن المسابقة تقدم لها 8 سيدات ممن انطبقت عليهن الشروط، وقامت اللجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة بفحص أوراق المتقدمات والاطلاع على قصص كفاحهن، واختيار الفائزات، مشيرا إلى أن المركز الأول حصلت عليه نعمة ابوالمكارم عبدالله ، تعمل بالوحدة المحلية لقرية القارة التابعة لمركز أبوتشت، والمركز الثانى نجاح إبراهيم أحمد، تعمل بالوحدة المحلية لقرية أبنود التابعة لمركز قنا، كما تم اختيار زينب محمد مصطفى ، تعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لرعايتها ابن من ذوى الإحتياجات الخاصة.

شهادات تقدير للفائزات

ومنح «الداودي» الأمهات الفائزات شهادات تقدير ومبالغ مالية تقديرا لما بذلنه من كفاح وتضحية من أجل تربية أبنائهن، لافتا إلى أن هذا التكريم يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لرد الجميل لما تقدمه الأمهات بصفة عامة والأم العاملة على وجه الخصوص، كأمثلة مشرفة للمرأة المصرية التي يحتذى بها في البذل والعطاء والتضحية بالوقت والجهد من أجل أداء رسالتها السامية وتقديرا لدورها ومكانتها على صعيد الأسرة والمجتمع ككل ، مثمناً كفاح المرأة العاملة في تأدية عملها ورعاية أسرتها.