نائب محافظ قنا يوجه الوحدات المحلية بسرعة إنهاء تقييم الأراضي للمواطنين

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، سير العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، للوقوف على معدلات تلقي طلبات المواطنين بشأن إصدار التراخيص وأنواع الأنشطة الأخرى، رافقه عبد اللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وأحمد يوسف مدير وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي، وأشرف أبوالقاسم مدير وحدة إسترداد أراضي الدولة.

تحسين مستوى الخدمات

وقال نائب محافظ قنا، إن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، نجحت في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من المحليات، والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات، وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

الوحدات المحلية في دشنا

وعقب ذلك عقد نائب المحافظ، اجتماعا موسعا مع رؤساء الوحدات المحلية لقري دشنا، ومسئولي المركز التكنولوجي والمسئولين عن ملفات التقنين والتصالح في بعض مخالفات البناء للتعرف على آخر مستجدات موقف التقنين.

ووجه بسرعة إنهاء المعاينات وتقييم الأراضي، ورفع تقرير إلى وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة، حتى يتسنى للمسئولين ولجنة التقييم النهائي استكمال إجراءتها ومن ثم تسليم العقود للمستفيدين، وتحصيل مستحقات الدولة.