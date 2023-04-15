«القوى العاملة» تعلن استرداد مستحقات عامليّن مصرييّن في أبوظبي

تلقت وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات، بشأن الحصول على مستحقات ورثة المواطن «أ .ع . ا .ع» المتوفى خلال عمله منذ عام 2021، ومستحقات المواطن «أحمد .ع .م. ح»، والذي أرسل يلتمس المساعدة في الحصول على مستحقاته من الرواتب المتأخرة لدى صاحب العمل، وبلغ إجماليها أكثر من 57 ألف درهم إماراتي.

صرف مستحقات ورثة المتوفين

وأوضحت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات ورثة المواطن «أ .ع . ا .ع» المتوفى خلال عمله في منذ 2021، حيث تم التواصل مع الشركة التي كان يعمل بها وتم إرسال المستندات المطلوبة لإعلام الوراثة للشركة، وتم صرف مستحقات بلغت 37 ألفاً و62 درهم إماراتي، بما يعادل 311 ألفاً و833 جنيها مصريا.

صرف رواتب متأخرة لدى صاحب العمل

وأضافت رئيس المكتب العمالي، أنه إضافة إلى ما تقدم نجح المكتب في الحصول على مستحقات المواطن «أحمد .ع .م. ح»، والذي أرسل يلتمس المساعدة في الحصول على مستحقاته من الرواتب المتأخرة لدى صاحب العمل عن فترة عمله من 30 أكتوبر 2019 حتى 1 مارس 2020، وتبين أنه عاد إلى مصر دون الحصول عليها والتي بلغت 20 ألف درهم إماراتيا، حيث أرسل صاحب العمل حوالة بالمستحقات للمذكور وذلك بعد تدخل المكتب لحل المشكلة.