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«أسرار المصري القديم» فيديو لأبناء المصريين بالخارج ضمن «جذورنا المصرية»

كتب:

منة عبده
04:19 ص | الخميس 06 أبريل 2023
المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى».. صورة أرشيفية

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى».. صورة أرشيفية

شهدت الأيام القليلة الماضية، إعلان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التي أطلقتها الوزارة، منذ عملها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تحت عنوان «جذورنا المصرية»، استكمالا للهدف الرئيسي لإطلاق المبادرة، الذي يتمثل في الحفاظ على الهوية واللغة العربية، لدى أبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث. 

معلومات وأسرار عن كفاءة وجدارة المصري القديم

جاء ضمن فعاليات إطلاق المرحلة الثانية «جذورنا المصرية»، استضافة المدرسة الأوروبية في القاهرة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وخبير علم المصريات الدكتور وسيم السيسي، لاستكمال فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» تحت شعار «جذورنا المصرية».

وجرى تنظيم محاضرة تفاعلية مليئة بالمعلومات وأسرار عن كفاءة وجدارة المصري القديم، في مجال الطب والجراحة والتشخيص.

وحرصت الصفحة الرسمية لمبادرة «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، على نشر مقاطع فيديو قصيرة تتضمن أبرز الأسئلة التى جاءت خلال المحاضرة، بهدف إفادة أكبر عدد ممكن من هذه المعلومات الثرية. 

كيفية التصرف مع خياطة الجروح قبل تقنية الـ Catgut

ونشرت الصفحة الرسمية لمبادرة «اتكلم عربي» منشور تتضمن: «كفاءة المصري القديم كانت في كل المجالات بس كان أهمها مجال الطب، دي كانت إجابة خبير علم المصريات الدكتور وسيم السيسي لما إتسأل عن إزاي كان بيتم التصرف مع خياطة الجروح قبل تقنية الـ Catgut».

كما نشرت منشور تضمن: «دي كانت إجابة خبير علم المصريات الدكتور وسيم السيسي لما إتسأل عن أساس الألوان اللي كان بيستخدمها المصريين القدماء وإيه كان سر ثباتها على الجدران».

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.