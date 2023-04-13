فيديو جديد لأبناء المصريين بالخارج.. هل كان فيه فراعنة في حتة تانية غير مصر؟

نشرت الصفحة الرسمية لمبادرة «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو جديد يتضمن توضيح الفرق بين المصريين القدماء والفراعنة، في إطار فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من «جذورنا المصرية»، حيث شهدت الأيام الماضية، إعلان وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التي أطلقتها الوزارة، منذ عملها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تحت عنوان «جذورنا المصرية».

استكمال فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة «اتكلم عربي»

يعد إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، استكمالا للأهداف المنصوص عليها ضمن المبادرة، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأثناء استضافة المدرسة الأوروبية في القاهرة، خبير علم المصريات الدكتور وسيم السيسي، برفقه السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، لاستكمال فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» تحت شعار «جذورنا المصرية»، طرح طلاب المدرسة العديد من الأسئلة.

الحفاظ على الهوية واللغة العربية لدى أبناء المصريين بالخارج

وتضمن منشور الصفحة الرسمية لـ«اتكلم عربي» بموقع «فيس بوك»: «تفتكروا كان في فراعنة في حتة تانية غير مصر، كانت إجابة خبير علم المصريات الدكتور وسيم السيسي، إنهم لقوا جينات المصريين في الأوروبيين والآسيويين».