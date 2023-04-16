الجنايات تستكمل محاكمة 20 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية بعد قليل

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، بعد قليل، محاكمة المتهمين الإخوانيين محمود حسين، ومدحت الحداد، و18 متهمًا آخرين، بينهم 7 محبوسين، في القضية التي يواجهون فيها تهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المحظورة وتهريب أموال إلى الخارج.

هيئة المحكمة

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني.

الانضمام لجماعة إرهابية

وحسب ما جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 7449 لسنة 2022، وجّهت النيابة العامة للمتهمين، أنّهم في الفترة من 2015 حتى مارس 2021، انضمموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، والتي تهدف إلى تنفيذ أعمال تخريبية من شأنها تعطيل أحكام القوانين والدستور.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية كانت معلومة أغراضها، وأبرزها حيازة كميات كبيرة من الأوراق المطبوعة التي تحرض على الدولة والأعمال التخريبية، وتهريب أموال إلى خارج البلاد.