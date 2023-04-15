تخصيص 9 ساحات كبرى و150 مسجدا لأداء صلاة عيد الفطر في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن مديرية أوقاف بورسعيد قامت بتخصيص 9 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمدينتي بورسعيد وبورفؤاد، و150 مسجدا وذلك في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الفطر المبارك.

9 ساحات لأداء صلاة العيد

وأشار المحافظ إلى أن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك التي تم تخصيصها تتمثل في «ساحة المعمورة بحي الشرق و المسجد الكبير بمدينة بور فؤاد والرزاق بحي الزهور وساحة نادي الشبان المسلمين والسيدة زينب بمنطقة بنك الإسكان والتوحيد بمنطقة 6 أكتوبر بحي المناخ والحرمين بمنطقة التصنيع، ومسجد الحسين بالمنطقة السابعة، و ساحة مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي».

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم توجيه رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع كفاءة محيط المساجد وساحات الصلاة والاهتمام بتحقيق أعلى مستوى من النظافة لتناسب المواطنين خلال الاحتفال بالعيد.

إمام أساسي وآخر احتياطي للساحات

وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن مديرية أوقاف بورسعيد قامت بتحديد إمام أساسي وآخر احتياطي للساحات التي تم تخصيصها لإلقاء خطبة العيد تحسبا لأي ظروف طارئة قد تحدث للأئمة.