كشفت هيئة السكك الحديدية، أسعار تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك 2023 على الوجه القبلي ذات التهوية الديناميكية، لافتة إلى أنه تقرر تشغيل 130 قطاراً إضافياً على خط القاهرة أسوان، بمناسبة عيد الفطر المبارك، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 16 أبريل الجاري.

أسعار تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك 2023

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أسعار تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك 2023، وفق تقرير رسمي لهيئة السكك الحديدية:

- القاهرة الواسطى: 20 جنيهًا.

- القاهرة الفيوم: 25 جنيهًا.

- القاهرة بني سويف: 25 جنيهًا.

- القاهرة مغاغة: 30 جنيهًا.

- القاهرة بني مزار: 30 جنيهًا.

- القاهرة المنيا: 40 جنيهًا.

- القاهرة ملوي: 45 جنيهًا.

- القاهرة ديروط: 45 جنيهًا.

- القاهرة القوصية: 50 جنيهًا.

- القاهرة أبوتيج: 55 جنيهًا.

- القاهرة صدفا: 55 جنيهًا.

- القاهرة طما: 55 جنيهًا.

- القاهرة طهطا: 55 جنيهًا.

- القاهرة المراغة: 55 جنيهًا.

- القاهرة سوهاج: 55 جنيهًا.

- القاهرة المنشأة: 55 جنيهًا.

- القاهرة جرجا: 60 جنيهًا.

- القاهرة فرشوط: 60 جنيهًا.

- القاهرة نجع حمادي: 65 جنيهًا.

- القاهرة دشنا: 65 جنيهًا.

- القاهرة قنا: 65 جنيهًا.

- القاهرة قفط: 70 جنيهًا.

- القاهرة قوص: 70 جنيهًا.

- القاهرة الأقصر: 70 جنيهًا.

- القاهرة إسنا: 75 جنيهًا.

- القاهرة إدفو: 80 جنيهًا.

- القاهرة كلابشة: 85 جنيهًا.

- القاهرة كوم إمبو: 85 جنيهًا.

- القاهرة دراو: 85 جنيهًا.

- القاهرة أسوان: 85 جنيهًا.

مواعيد قطارات عيد الفطر المبارك ذات التهوية الديناميكية

حددت هيئة السكك الحديدية، مواعيد قطارات عيد الفطر المبارك ذات التهوية الديناميكية، موضحة أنه تقرر تشغيل 4 قطارات خلال الفترة من يوم 16 أبريل الجاري حتى 29 من نفس الشهر.

- قطار 2202 تهوية ديناميكية القاهرة / أسوان حيث ينطلق من محطة القاهرة الساعة 15:15 يومياً.

- قطار 2203 تهوية ديناميكية أسوان / القاهرة حيث ينطلق من محطة أسوان الساعة 15:00 يومياً.

- قطار 2204 تهوية ديناميكية القاهرة / أسوان حيث ينطلق من محطة القاهرة الساعة 24:40 يومياً.

- قطار 2205 تهوية ديناميكية أسوان / القاهرة حيث ينطلق من محطة أسوان الساعة 10:30 يومياً.