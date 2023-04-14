أسعار ومواعيد قطارات الـ «VIP» الإضافية في عيد الفطر المبارك 2023

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن أسعار ومواعيد القطارات المكيفة الـ «VIP»، الإضافية في عيد الفطر المبارك، مؤكدة أنه تقرر إضافة ما يقرب من 98 ألف مقعد بـ 130 قطاراً إضافياً من نوعيات مختلفة بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر المبارك.

مواعيد القطارات المكيفة الـ «VIP» الإضافية في عيد الفطر

وأضافت الهيئة في تقرير لها، أن مواعيد القطارات المكيفة الـ «VIP» الإضافية في عيد الفطر المبارك هي بداية من يوم 16 أبريل الجاري، حتى 29 من نفس الشهر، وتشمل قطار رقم 1940 VIP «القاهرة - أسوان» حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 يومياً وقطار 1941 «VIP» أسوان القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 يومياً.

أسعار تذاكر قطارات الـ «VIP» من القاهرة حتى أسوان

كما كشفت هيئة السكك الحديدية عن أسعار تذاكر قطارات الـ «VIP» من القاهرة حتى أسوان، وهو ما ترصده «الوطن» في التقرير التالي:

- القاهرة الواسطى أولى مكيف: 75 جنيه.

- القاهرة الواسطى ثانية مكيف: 60 جنيه.

- القاهرة بني سويف أولى مكيف: 85 جنيه.

- القاهرة بني سويف ثانية مكيف: 65 جنيه.

- القاهرة مغاغة أولى مكيف: 110 جنيه.

- القاهرة مغاغة ثانية مكيف: 85 جنيه.

- القاهرة بني مزار أولى مكيف: 115 جنيه.

- القاهرة بني مزار ثانية مكيف: 85 جنيه.

- القاهرة المنيا أولى مكيف: 135 جنيه.

- القاهرة المنيا ثانية مكيف: 100 جنيه.

- القاهرة ملوي أولى مكيف: 150 جنيه.

- القاهرة ملوي ثانية مكيف: 115 جنيه.

- القاهرة ديروط أولى مكيف: 150 جنيه.

- القاهرة ديروط ثانية مكيف: 115 جنيه.

- القاهرة القوصية أولى مكيف: 165 جنيه.

- القاهرة القوصية ثانية مكيف: 115 جنيه.

- القاهرة أسيوط أولى مكيف: 170 جنيه.

- القاهرة أسيوط ثانية مكيف: 120 جنيه.

- القاهرة أبوتيج أولى مكيف: 175 جنيه.

- القاهرة أبوتيج ثانية مكيف: 130 جنيه.

- القاهرة صدفا أولى مكيف: 175 جنيه.

- القاهرة صدفا ثانية مكيف: 130 جنيه.

- القاهرة طما أولى مكيف: 175 جنيه.

- القاهرة طما ثانية مكيف: 130 جنيه.

- القاهرة طهطا أولى مكيف: 185 جنيه.

- القاهرة طهطا ثانية مكيف: 130 جنيه.

- القاهرة المراغة أولى مكيف: 190 جنيه.

- القاهرة المراغة ثانية مكيف: 135 جنيه.

- القاهرة سوهاج أولى مكيف: 195 جنيه.

- القاهرة سوهاج ثانية مكيف: 135 جنيه.

- القاهرة المنشأة أولى مكيف: 195 جنيه.

- القاهرة المنشأة ثانية مكيف: 140 جنيه.

- القاهرة جرجا أولى مكيف: 200 جنيه.

- القاهرة جرجا ثانية مكيف: 140 جنيه.

- -القاهرة فرشوط ثانية مكيف: 150 جنيه.

-القاهرة نجع حمادي ثانية مكيف: 150 جنيه.

-القاهرة قنا ثانية مكيف: 155 جنيه.

-القاهرة الأقصر ثانية مكيف: 165 جنيه.

-القاهرة إسنا ثانية مكيف: 170 جنيه.

-القاهرة إدفو ثانية مكيف: 185 جنيه.

-القاهرة كوم إمبو ثانية مكيف: 185 جنيه.

-القاهرة أسوان ثانية مكيف: 190 جنيه.