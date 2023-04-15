‎ما سبب نزول الملائكة في ليلة القدر؟.. الأحاديث النبوية تفسر

ما سبب نزول الملائكة في ليلة القدر؟، سؤال يبحث عنه العديد من المسلمين، تفسيرا لقوله تعالى: «تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر»، صدق الله العظيم، لذا يريدون معرفة لماذا تنزل الملائكة وماذا تفعل في هذه الليلة المباركة؟.

‎ما سبب نزول الملائكة في ليلة القدر؟

وحول ‎ما سبب نزول الملائكة في ليلة القدر؟، ذكر الإمام القرطبي حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال إن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: «إذا كان ليلة القدر، تنزل الملائكة الذين هم سكان سدرة المنتهى، منهم جبريل، ومعهم ألوية ينصب منها لواء على قبري، ولواء على بيت المقدس، ولواء على المسجد الحرام، ولواء على طور سيناء، ولا تدع فيها مؤمنا ولا مؤمنة إلا تسلم عليه، إلا مدمن الخمر، وآكل الخنزير، والمتضمخ بالزعفران».

وبخصوص ‎ما سبب نزول الملائكة في ليلة القدر؟، هناك أيضًا حديث مرفوع عن أنس رضي الله عنه أنه «إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من السماء يصلون ويسلمون على كل قائم أو قاعد يذكر الله تعالى».

‎الرازي يوضح ما سبب نزول الملائكة في ليلة القدر؟

وذكر الإمام الرازي في تفسير سورة القدر عن كعب، عن سؤال ما سبب نزول الملائكة في ليلة القدر؟، أنه في ليلة القدر تتنزل الملائكة مع سيدنا جبريل عليه السلام وليس فيها ملك إلا وقد أعطى الرأفة والرحمة للمؤمنين، فلا تبقى بقعة من الأرض إلا وعليها ملك ساجد أو قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات، وجبريل عليه السلام لا يدع أحدًا من الناس إلا صافحهم، وعلامة ذلك من اقشعر جلده ورق قلبه ودمعت عيناه، فإن ذلك من مصافحة جبريل عليه السلام.