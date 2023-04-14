متى تبدأ ليلة القدر 2023 ومتى تنتهي؟.. «الإفتاء» تجيب

متى تبدأ ليلة القدر 2023 ومتى تنتهي؟ سؤال يتردد كثيرا في الفترة الأخيرة، خصوصا منذ بداية الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، وذلك حرصا من العباد على اغتنام فضل هذه الليالي المباركة، وتأتي ليلة القدر ضمن هذه الليالي العشر، ووصفها الله عز وجل في كتابه الكريم بأنها خير من ألف شهر.

متى تبدأ ليلة القدر 2023 ومتى تنتهي؟

وورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، أجابت عنه عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، عن متى تبدأ ليلة القدر 2023 ومتى تنتهي؟ وأوضحت دار الإفتاء في فتواها، أن ليلة القدر تأتي ضمن الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.

وقالت دار الإفتاء في فتواها إن ليلة القدر لا يوجد لها تاريخ محدد، فهي ليلة غير معلومة، والعديد من الفقهاء يروا أن موعد هذه الليلة يتغير في كل عام وأنها ليست في موعد ثابت، وقالت الإفتاء، إن إخفاء موعد ليلة القدر وعدم علم العباد بموعدها، فيه رحمة للعباد.

متى تبدأ ليلة القدر 2023

وعن سؤال متى تبدأ ليلة القدر 2023 ومتى تنتهي؟ قالت الإفتاء إن عدم معرفة موعد ليلة القدر، يجعل حماس العباد في طاعة الله عز وجل والاجتهاد في عبادته على مدار الشهر الكريم، إذ قالت دار الإفتاء إن المسلم يستقبل شهر رمضان بشوق وحماس في العبادة، والليالي العشر الأخيرة جعل الله عز وجل ضمنها ليلة القدر التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها خير من ألف شهر وبالتالي يستمر حماس العبد إلى نهاية الشهر، فيكون أحسن استقباله ووداعه.