وفاة مسن متأثرا بضربة شومة على رأسه في مشاجرة بالمعادي

لفظ مسن أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بضربه شومه على رأسه في مشاجرة بمنطقة المعادي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة في الواقعة.

وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بوفاة مسن متأثرا بإصابة في رأسه

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول مسن مصاب إثر ضربة على الرأس نتج عنها نزيف داخلي ولفظ أنفاسه الأخيرة وبالانتقال تبين العثور على جثة «عبد الرحمن رجب إبراهيم»، 62 عاما.

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين العثور على متعلقاته الشخصية.

التحريات: أصيب في مشاجرة

وكشفت التحريات عن أن مشاجرة وقعت بين المجني عليه وطرف آخر أسفرت عن إصابته بضربة شومة على رأسه وجار ضبط طرفي المشاجرة وعرضهما على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.