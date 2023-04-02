الحكم على المتهم بدهس شاب في منطقة زهراء المعادي بعد قليل

تنطق محكمة جنح المعادي المنعقدة في محكمة جنوب القاهرة بزينهم، بعد قليل، بالحكم على المتهم بدهس شاب ومصرعه بمنطقة المعادي في أثناء قيادته سيارته برعونة.

تأجيل للنطق بالحكم

كانت هيئة المحكمة أجّلت الجلسة الماضية إلى جلسة اليوم الأحد 2 أبريل للنطق بالحكم على المتهم.

بداية الواقعة.. بلاغ

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المعادي، بورود إشارة بدائرة القسم بوصول جثة لشاب إثر تعرضه لحادث سير دهسه بسيارة ما أسفر عن مصرعه.

قيادة السيارة برعونة

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أنّ الجثة لشاب يدعى محمد ضياء، وأن وراء قتله المتهم في أثناء قيادته سيارته برعونة فائقة في منطقة زهراء المعادي، ما أسفر عن مصرع المجني عليه في الحال، وبتقنين الإجراءات ألقي القبض عليه، واعترف بارتكاب الواقعة دون قصد.

وتحرر المحضر اللازم واتخذت الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته عما نسب إليه.