تفاصيل حبس سائق وعاطل بتهمة سحل شخص في المعادي أثناء سرقته

تباشر النيابة العامة، التحقيق في الواقعة التي تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بقيام شخصين بسرقة مواطن وسحله بدائرة قسم شرطة المعادي في القاهرة والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة

البداية كانت بتداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتم رصده من قبل الأجهزة الأمنية، ويتضمن قيام قائد مركبة «توك توك» بسحل مواطن بإحدى المناطق في دائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة.

ضبط المتهمين

وعن طريق الفحص واستخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد وضبط مركبة «التوك توك» المشار إليها وتبين أن عدد مُستقليها كان شخصان، أحدهما سائق والآخر عاطل.

وبمواجهتهما بالفيديو المتداول اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررا بأنه بتاريخ 6 الجاري أثناء قيامهما بتوصيل شخص إلى المنطقة محل الواقعة قاما بمغافلته وخطف حقيبة يده بها «مبلغ مالي، هاتفه المحمول» ودفعه خارج مركبة «التوك توك»، وتعلقه بها وسقوطه أرضًا، وقد تم تحديد المجنى عليه وقرر عدم إبلاغه في حينه لشعوره بحالة إعياء.

تم تحرير المحضر اللازم وجار إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.