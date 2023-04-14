كاميرات المراقبة تكشف لغز العثور على جثة شاب داخل منزله بالبساتين

كشف تفريغ كاميرات المراقبة التي تم التحفظ عليها في محيط منزل شاب عثر على جثته داخل منزله في البساتين عن عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، إذ رصدت كاميرات المراقبة عدم دخول أي شخص غريب عن العقار في وقت معاصر لاكتشاف الواقعة، وفي سياق متصل، استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة الشاب، كما استعجلت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم البساتين بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب داخل منزله بدائرة قسم الشرطة في ظروف غامضة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى (ماجد ص) في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، واتضح سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار الشاب المتوفي تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وفحص المترددين على العقار في وقت معاصر لاكتشاف الواقعة، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وهل تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه.