تشغيل تجريبي للممشى السياحي بكوبري ونفق السادات بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن بدء التشغيل التجريبي للممشى السياحي للجمهور بمناسبة شم النسيم وعيد الفطر، وذلك أثناء تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفقة اللواء مختار حسين مختار، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، واللواء محمد سحلول رئيس حي أول المنتزه، نفق وكوبري وممشى السادات.

وبحسب بيان صاد عن محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، قال «الشريف» إن طول الممشى 250 مترا وعرضه 6 أمتار، بارتفاع يبدأ من 5 إلى 8 أمتار من سطح البحر، والأسوار الجديدة الملحقة به تم مراعاة استدامتها، حيث صُممت بنوع جديد من الخرسانة المزودة بالفايبر لحمايتها من الصدأ.

دراسة مخطط تنفيذ أعمال موسعة للكورنيش

وأضاف «الشريف»، أنه يتم الآن بناء على مطالب مواطني الإسكندرية، دراسة مخطط تنفيذ أعمال التوسعة الجديدة لطريق الكورنيش والتي تتم بطول 4.4 كيلومتر من منطقة المنتزه وحتى المحروسة، لتشمل 5 حارات لكل اتجاه، ويتزامن ذلك مع أعمال الحماية البحرية التي تقوم بها هيئة حماية الشواطئ داخل البحر.

حل مشكلة الاختناق المروري

وأوضح محافظ الإسكندرية أن هذا المشروع يعد ثان أكبر المشروعات المرورية في المحافظة التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة لحل مشكلة الاختناق المروري المزمنة التي ظلت تعاني منها منطقة شرق محافظة الإسكندرية لسنوات عديدة.