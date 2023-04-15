ترزي يقتل «صبيه» بالمقص في أبو النمرس

لقي طفل مصرعه بعد أن قام ترزي صاحب العمل الذي يعمل معه الطفل برمي مقص عليه بسبب خطأ في الشغل، تم نقل الطفل إلى المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مقتل طفل على يد ترزي

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من المقدم مصطفى رشوان رئيس مباحث أبو النمرس يفيد فيه مقتل طفل 12 سنة يعمل عاملا عند ترزي على يد صاحب العمل 38 سنة ترزي ومقيم دائرة المركز، بسبب خطأ الطفل في العمل على أثره قام صاحب العمل برمي «مقص» الشغل عليه من الخلف مما أصابه بجرح نافذ بالظهر ونزيف ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه.

اعترافات المتهم بالواقعة

ألقي القبض على المتهم وبمواجهته أمام اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد وأنه كان ينوي تأديبه، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات