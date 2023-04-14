مسلسل كشف مستعجل حلقة 8.. «يوسف» ينقذ عريسا من جريمة قتل فى ليلة فرحه

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل كشف مستعجل بأحداث مثيرة للجدل، حيث حاولت «لي لي» - إلهام وجدي - زوجه الدكتور سهام- محمد عبد الرحمن- رد حق أم مجدي التي استعانت بها بعد تعرضها للاعتداء من زوجها وطردها من الشقة، فتمكنت «لي لي» من رد حق «أم مجدي» بعد أن ضربت زوجها وأجبرته التوقيع على إيصالات أمانة ورد الشقة لزوجته وطرده هو منها، بينما طلبت من أم مجدي أن تدعو لها.

أحداث مسلسل كشف مستعجل

وضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل كشف مستعجل، تلقت عاليا- هنادي مهنا- عرض لإحياء حفل بـ15 ألف جنيه، ودعت خطيبها يوسف- مصطفى خاطر- لحضوره معها، ودخلت عاليا في وصلة غناء مهرجانات شعبية وسط إعجاب شديد من الحضورن الذيت يتبادولون صورها وفيدوهات خاصة أزعجت خطيبها وجعلته يتعدى على بعض الحضور ممن تجاوزوا في حقه.

الحلقة الثامنة من مسلسل كشف مستعجل

ورغم جرائم يوسف العديدة التي ارتكبها فإنّ وجوده بالفرح تسبب في منع جريمة محققه، حيث أراد أحد المعازيم قتل العريس بحجة أن العروسة كانت خطيبته سابقًا، فتدخل يوسف لإنقاذ الموقف بأخذ السلاح واصطحب عاليا وغادورا الفرح.

قصة مسلسل كشف مستعجل

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل حول مجموعة من الجرائم يركتبها يوسف بطريقة كوميدية، وهو أحد الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، مليئًا بالإثارة والتشويق، ولاقت قصة المسلسل إقبالًا من الجمهور، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته، مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.