محافظ قنا يزور مطرانية الأقباط الأرثوذوكس لتقديم التهنئة بعيد القيامة

زار اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمركز قنا، للتهنئة بعيد القيامة المجيد، وكان في استقباله نيافة المطران شاروبيم مطران قنا وتوابعها، والقمص دانيال السرياني وكيل المطرانية، والقمص أمونيوس فارس، وعدد من القساوسة، رافقه الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وعدد من قيادات المحافظة.

محافظ قنا: مصر قوية بوحدة شعبها

وقال محافظ قنا، إن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور، وهو الشعب الذي صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين كيان واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية يعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.

وأضاف أن هذا الوطن الغالي يحتاج إلى تكاتف جميع أبنائه في سبيل تحقيق التنمية الشاملة تحت قياد الرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيًا المزيد من المحبة والرخاء والسلام للشعب المصري، مشيرًا إلى عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين وأقباط، لافتا إلى أن الأعياد تمثل فرصة جديدة لنشر الحب والسلام، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباط بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار والسلام والمحبة دائما وأبدا.

تهنئة بعيد القيامة المجيد

كما قدم الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، التهنئة بعيد القيامة المجيد للمطران شاروبيم، ولجميع الإخوة المسيحيين، مؤكدا على علاقات الأخوة التي تجمع بين عنصري الأمة والتي تتجسد دائما في المواقف الوطنية التي مرت بها مصر عبر العصور، وترابط الشعب المصري في تحقيق التنمية الشاملة.

من جانبه أعرب المطران شاروبيم عن خالص شكره لمحافظ قنا والوفد المرافق له على تهنئتهم ومشاركتهم الاحتفال بعيد القيامة المجيد، كما أثنى على المجهودات المبذولة للنهوض بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، مؤكدا أن الوحدة الوطنية وروح المحبة والتعاون والترابط التي تجمع أبناء الوطن ستظل الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات لتظل مصر واحة للأمن والأمان، مشيرا أنه من حسن الطالع أن تجتمع عدة مناسبات دينية في أيام متتالية وهي شهر رمضان المبارك وليلة القدر وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك.