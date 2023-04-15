نادية عمارة تحذر عبر قناة الناس من حرمة المال العام: «قصاص يوم القيامة»

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن إحدى المشاهدات يقوم زوجها بجلب بعض الأشياء من محل عمله في القطاع العام، ويقوم باستخدامها بشكل خاص في منزله، مشيره إلى أن مثل هذا الفعل حرام تماما كونه تعد على المال العام، «هذا لا يجوز الانتفاع به، لأنه من المال العام والمال ده ملك الشعب واللي بيجيبه في البيت كل المصريين هيقتصوا منه يوم القيامة حتى لو شيء بسيط».

عمارة: قوليله احنا خايفين من النار

وأضافت «عمارة»، خلال تقديمها لبرنامجها «قلوب عامرة»، والمذاع على قناة الناس، أن حرمة المال العام «مال الشعب» وهو خطر كبير ويكون الشخص قد أدخل على أهل بيته الحرام، «قوليله احنا خايفين من النار، وما نبت من النار فالنار أولى به، ويجب ألا تعينيه على ذلك».

واستطردت الدكتورة نادية عمارة: «لو زوجك أصر على الأمر ده، فمن الأفضل توفير مال من فلوس البيت ونقدر ثمن الحاجة دي ونتبرع بيها لأي صندوق خاص من صناديق الدولة علشان تبقي اتحللتي من هذا المال لأن المال ده من ملك الشعب، حرمة المال العام دي شديدة ».