نادية عمارة عبر قناة الناس: على الآباء غرس الأخلاق والقيم بأطفالهم في الصغر

أشارت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، في برنامجها على قناة الناس، إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبدالله بن عباس: وقال كنتُ خلفَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومًا قال يا غلامُ ، إني أعلِّمُك كلماتٍ : احفَظِ اللهَ يحفَظْك ، احفَظِ اللهَ تجِدْه تُجاهَك ، إذا سألتَ فاسألِ اللهَ ، وإذا استعنْتَ فاستعِنْ باللهِ ، واعلمْ أنَّ الأمةَ لو اجتمعتْ على أن ينفعوك بشيءٍ ، لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه اللهُ لك ، وإنِ اجتمعوا على أن يضُرُّوك بشيءٍ لم يضُروك إلا بشيءٍ قد كتبه اللهُ عليك ، ( رُفِعَتِ الأقلامُ وجَفَّتِ الصُّحُفَ ).

شرح الحديث الشريف

وأضافت عمارة في حديثها ببرنامج قلوب عامرة على قناة الناس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعلم سيدنا عبد الله بن عباس عندما كان صغيرًًا، ولغيره من الأمة لافتة إلى أن قول الرسول الكريم يا غلام المقصود به الصبي الصغير، الذي لم يبلغ بعد، وهو ما يؤكد ضرورة أن يتحدث الآباء مع أبنائهم بكافة المفاهيم دون النظر إلى أعمارهم، وعدم انتظارهم ليكبروا إذ أن أهم المفاهيم والقيم والأخلاق هي ما يتم غرسها بالصغر.

غرس القيم والأخلاق بالصغر كالشجرة أصلها ثابت بالقلب وفرعها بالسماء

وتابعت الداعية الإسلامية، أن الشيوخ عندما كانوا يعلموا تلاميذهم الصغار، كان الصغار يستقبلون هذا الكلام على أنه كلام كبير يلامسهم غير أنه غير مكتمل الفهم بالنسبة لهم، غير أن هذا الكلام كان بمثابة البذرة التي رميت في القلوب فأصبحت بعد ذلك كالشجرة أصلها ثابت بالقلب وفرعها بالسماء، مشددة على ضرورة أن يغرس الآباء الخير في قلوب أبنائهم الصغار، وعدم انتظارهم ليكبروا.