نادية عمارة تفسر معنى اسم الله «الصمد» عبر قناة الناس «فيديو»

قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إن من جواهر المعاني في النص القرآني الكريم، اسم الله الصمد، إذ ورد ذكره مرة واحدة في قول الله تعالى (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2)).

معنى اسم الله «الصمد»

وأضافت «عمارة» في حديثها بببرنامج «قلوب عامرة» على قناة الناس، أن الصاد والميم والدال في اللغة العربية «صمد» تدل على القصد، فيقال صمد إليه أي قصده، أو فلان مصمد أي سيد في مكانه، ذو مكانة وذو وضع، يقصد إليه في الأمور، تذهب إليه الناس ليساعدهم ويقضي حوائجهم، مشيرة إلى أن السيد في اللغة معناه المطاع الذي لا يُقضى أمر دون إذنه، أي أنه ممكن وصاحب سيادة في وضعه ومجتمعه، ولا يُقضى ولا يتم شيء إلا بالرجوع إليه.

وأوضحت الداعية الإسلامية، أن اسم الله «الصمد» يعني لغويًا الذي يقصد إليه بالحوائج، أي الذي يقصده الناس لمساعدتهم والوقوف بجانبهم وحل مشكلاتهم، وإعانتهم على أمرهم، لافتة إلى أن معنى اسم الله الصمد جل جلاله يعني أنه السيد المطاع الذي يصمد إليه في كل شيء، والذي يسند إليه الأمور وترجع إليه لأنه خالق كل شيء.