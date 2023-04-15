6 معلومات عن الممشى السياحي بكباري ونفق السادات في الإسكندرية «صور»

بالتزامن مع اقتراب موعد شم النسيم يبحث المواطنون في محافظة الإسكندرية عن معلومات عن الممشى السياحي بكباري ونفق السادات، وخلال السطور التالية تعرض الوطن بعض المعلومات المتعلقة بالممشى.

معلومات عن ممشى الإسكندرية

- المشروع تنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

- يمتد بطول 250 مترا وارتفاع 5.5 متر وبه 38 عمود ديكوري للإضاءة

- صُمم ليمثل الشكل الحضاري والهوية البصرية المميزة لمدينة الإسكندرية ببرجين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب.

- يربط الممشى بين شارع أحمد تيسير بنطاق حي منتزه ثان وشارع الأرمن بحي منتزه أول، والممشى مواز للبحر.

- أنشئ الممشى لتشجيع مواطني الإسكندرية على التريض والتنزه.

- الممشى ضمن مشروع نفق وكباري 45 «أنور السادات» بطريق الكورنيش

معلومات عن مشروع نفق وكباري 45

كما تعرض« الوطن» معلومات عن مشروع نفق وكباري 45 «أنور السادات»

- يُعد المشروع ثاني أكبر المشروعات المرورية في الإسكندرية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.

- يهدف إلى القضاء نهائيا على جميع الاختناقات المرورية وخاصة في فصل الصيف لاسيما أن عدد سكان الإسكندرية يصل خلال موسم الصيف الى 9 ملايين مواطن تقريبا ما بين سكان المدينة وزوارها.

- يبدأ النفق من شارع السادات بعرض 19 مترا، عبارة عن 3 حارات للدخول و3 حارات للخروج بطول 150 متر تقريباً مفتوح من الأعلى.

- يستمر النفق أسفل طريق الجيش بعرض 3 حارات دخول 3 حارات خروج بطول 60 متر بأرتفاع 6 متر وبعرض 25 متر يشمل نفق يمين ونفق يسار للمشاة بعرض 2.5 متر وارتفاع صافي 2.5 متر.

- ينتهي النفق من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار – بعدد (2) كوبري عبارة عن 3 حارات للخروج 3 حارات للدخول لكل منهما ويتم إنفصالهم عن بعضهم البعض وذلك بطول 200 متر تقريباً لمطلع الخروج من النفق وطـول 130 متر تقريباً لمنزل الدخول إلى النفق.

- يوجد مدخلين لنفق المشاة الواحد، مدخل قبلى على رصيف العمارات بالإضافة إلى مدخل من أعلى النفق مباشرة على شارع السادات للوصول بهما إلى الجهة المقابلة من البحر إما الصعود للممشى على رصيف الكورنيش البحرى أو النزول إلى الشاطئ بأطوال 140 متر تقريباً لأنفاق المشاه بجميع الاتجاهات.

- تم توسعة الطريق من 6 حارات إلى 10 حارات بعرض 35 مترا تقريبا + 2 رصيف مشاه على الجانبين وبطول حوالي 600 متر تقريباً.