بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس عيد القيامة غدا في الإسكندرية

يترأس البابا ثيودروس الثاني، بطريرك الروم الأرثوذكس للإسكندرية وسائر أفريقيا، قداس عيد القيامة المجيد، صباح غدا الأحد، في كاتدرائية البشارة في الإسكندرية كما جرت العادة في كل عام.

قداسات عيد القيامة

ويحتفل الأقباط، غدا الأحد، بـ عيد القيامة المجيد، أو أحد القيامة حسب الاعتقاد المسيحي، فيما تقيم أغلب الطوائف المسيحية الكبرى قداسات العيد مساء اليوم، والتي من المتوقع أن تستمر حتى الساعات الأولى من صباح غدا، بحضور مندوبين عن الرئيس عبدالفتاح السيسي للتهنئة.

حيث من المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس العيد، في التاسعة من مساء اليوم، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط مشاركة شعبية ورسمية كبيرة.

فيما تقيم الطائفة الإنجيلية في مصر، احتفالها الرسمي بـ عيد القيامة، ظهر اليوم، في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والذي سيترأسه القس أندريه زكي، رئيس الطائفة، وسط مشاركة رسمية كبيرة من الشخصيات العامة والمسئولين، بمشاركة راعي الكنيسة الدكتور يوسف سمير وقيادات الطائفة الإنجيلية، ومن المقرر أن يتضمن الاحتفال ترانيم ومشاركة فريق الحياة الأفضل والمايسترو ناير ناجي والسوبرانو دينا إسكندر، ومدرب الصوت شريف الضبع.

احتفال الكاثوليك بعيد القيامة

كذلك من المقرر أن يصلي الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك قداس عيد القيامة في كنيسة السيدة العذراء في مدينة نصر بالقاهرة، مساء اليوم، ويترأس الربان فيلبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، قداس العيد بكنيسة السيدة العذراء مريم بغمرة للسريان الأرثوذكس، في نفس التوقيت.

وأيضا يترأس المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، قداس عيد القيامة، مساء اليوم السبت، في كاتدرائية جميع السمائيين بمنطقة الزمالك.