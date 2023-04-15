أسعار ملابس عيد الفطر 2023 في الإسكندرية.. تبدأ من 100 جنيه

يقبل المواطنون على شراء الملابس خلال شهر رمضان، خاصة مع تزامن عيدي القيامة والفطر، واللذان يفصلهما عن بعض أيام قليلة العام الحالي، وتقدم «الوطن» في السطور التالية أسعار ملابس عيد الفطر 2023 في الإسكندرية، وفق لما قاله أعضاء ورئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية.

وقدم ناصر السيد خليل، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية في الإسكندرية أسعار ملابس عيد الفطر 2023 عن فئة السيدات حيث تتراوح أسعار البلوزات بين 170 و260 جنيها، والبنطال بين 150 و350 جنيها، والجيبات بين 200 و350 جنيها والجاكت بين 250 إلى 450 جنيها، والعباءات بين 300 و600 جنيه والبنطال الجينز من 175 إلى 325 جنيها.

ويكون الإقبال على الملابس جيد، وفق ما قاله «خليل»، مضيفًا لـ«الوطن» أن ذلك لوجود عيدين أحدهم للمسيحيين والآخر للمسلمين، موضحًا: «منقدرش نقول إن الإقبال كثيف لكنه برضو منقدرش نقول انه متوسط لكن نقدر نقول انه جيد جدًا».

ويوجد إقبال كبير على المفترشين في الشارع وفق «خليل» حيث يأخذون جزء من زبائن المحلات، متابعًا أن الملابس المنتشرة هي الخريفي والصيفي وقليل من الملابس الشتوية، مستطردًا أن الإقبال جيد على ملابس الحريمي والأطفال وضعيف على الرجال.

أسعار ملابس عيد الفطر 2023 عن فئة الأطفال

واستعرض محمد مسعد، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية في الإسكندرية، أسعار ملابس عيد الفطر 2023 عن فئة الأطفال، حيث يتراوح أسعار الفستان بين 450 و600 جنيه، والتيشيرت للذكور بين 175 و250 جنيه، والقمصان للذكور بين 225 و275 جنيه، والتيشيرت للفتيات بين 250 و300 جنيه، والبنطال الجينز والجفاردين للذكور والإناث بين 250 و300 جنيه.

ولفت «مسعد» إلى أن هذه الأسعار تحديدًا للطبقة المتوسطة وأنه يوجد أسعار أغلى من ذلك.

أسعار ملابس عيد الفطر 2023 عن فئة الرجال

واستعرض محمد علي، عضو المعية العمومية لشعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية في الإسكندرية عن أسعار ملابس عيد الفطر 2023 عن فئة الرجال، حيث يتراوح أسعار الجاكت بين 250 و400 جنيه، والبنطال الجينز والجفاردين بين 150 و350 جنيها، والبنطال الكارجو بين 250 و450 جنيها، والتيشرتات بين 100 و400 جنيه، والقمصان بين 150 و250 جنيه ويبلغ سعر البلوفر 150 جنيه.

ولفت «علي» إلى أن نظرًا لانتهاء فصل الشتاء تُباع الملابس الشتوية بأسعار أرخص من الجملة، مضيفًا أنه يوجد إقبالا كبير على الملابس الكارجو في شهر رمضان من العام الحالي.