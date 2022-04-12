الأورمان توزع 30 ألف كيلو لحوم على 15 ألف أسرة في كفر الشيخ خلال شهر

أعلنت جمعية الأورمان بكفرالشيخ توزيع 30 ألف كيلو لحوم على 15 ألف أسرة من أهالي وأسر محافظة كفرالشيخ الأكثر احتياجاً، حيث يتم التوزيع تزامناً مع شهر رمضان الكريم؛ لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.

وأكد محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية خصصت 30 ألف كيلو لحوم سيتم توزيعها خلال شهر رمضان الكريم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة كفرالشيخ.

واوضح نائب مدير جمعية الأورمان، في بيان له، أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم.

توزيع اللحوم يشمل قرى كفر الشيخ والأسر الأكثر احتياجا

وأشار فؤاد أن عملية التوزيع سوف تشمل قرى مراكز محافظة كفرالشيخ وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة .وأضاف فؤاد، أن جمعية الاورمان واحدة من اهم الجمعيات الخيرية فى مصر والتى تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة فى يوم اليتيم.

يذكر أن توزيع اللحوم في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل الجمعية الهادفة إلى امداد الأسر الغير قادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء.