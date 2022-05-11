«الأورمان» تطلق حملات لتركيب وصلات مياه شرب نقية في كفر الشيخ 

أطلقت جمعية الأورمان بمحافظة كفرالشيخ، عدة حملات إلكترونية، تستهدف التوعية بأهمية مياه الشرب النقية النظيفة، ونشر وتعريف المواطنين بحجم سلوكيات الحفاظ على مياه الشرب.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من الحملة تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا، بما يضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه، من مياه شرب نقية، وذلك من خلال تحفيز وتشجيع المواطنين على التبرع لتركيب أكبر عدد من وصلات المياه ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا.

معايير اختيار الأسر المستفيدة

ولفت «شعبان» في بيان له، إلى أن الأسر المستفيدة اختيرت وفقا لعدة معايير، منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفرالشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار «شعبان»، إلى أن المواطن يستطيع المشاركة من خلال التبرع بسهم وصلة المياه ويقدر بـ 250 جنيها، أو على أقساط ممتدة تصل لمدة 15 شهرا، بمبلغ 360 جنيها شهريا، بدلًا من التبرع بكامل المبلغ 5400 جنيه.

تركيب 19525 وصلة بمحافظات الجمهورية

وأضاف «شعبان»، أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة كفرالشيخ، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام الماضية قامت بتركيب 19525 وصلة مياه، بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.