محافظ الإسماعيلية: إنشاء خط طرد لمنع تجمع الأمطار في الشوارع

قال اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه تم التصديق على مقترح مشروع حل دائم لمشكلة تجمع مياه الأمطار والمياه الجوفية بإحدى الميادين العامة والرئيسية في قلب المحافظة.

وأضاف أن الخط من أجل حل أزمة تجمع مياه الأمطار بمنطقة ميدان ممر والسكة الحديد بحي أول مدينة الإسماعيلية التي تشهد تراكما مستمرا للمياه في فصل الشتاء.

ربط خط الطرد بترعة الإسماعيلبة

وقال «بيارة»، إن بإنشاء خط طرد سيكون بداية من الممر، حتى ترعة الإسماعيلية، حلًا للمشكلة المستمرة منذ إنشاء الممر، على أن تقوم مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، بتنفيذ الأعمال بشكل فوري.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وضمت في عضويتها مديرية الطرق والنقل، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة للبحث عن حلول لمنع تجمع مياه الأمطار في ميدان الممر باعتباره من أهم الممرات الرابطة بين حي أول وحي ثان الإسماعيلية.

الأمطار تغلق ميدان الممر

وكان قد شهد ميدان الممر إغلاق كلي لمدة ساعات خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع سقوط الأمطار على المحافظة بشدة

ودفعت محافظة الإسماعيلية بسيارات شفط المياه إلى جانب سيارات الحماية المدنية وسيارات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرفع المياه.