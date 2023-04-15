أسامة الأزهري: الفلبين طلبت من مصر علماء عام 1948

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن أحد كبار زعماء الفلبين ويدعى منالاو مندلانو، وهو من كبار زعماء الفلبين وعضو الكونجرس الفلبيني وزعيم 4 ملايين مسلم فلبيني حضر لمصر في عام 1948، وطلب من الخارجية المصرية وفدا لتدريس الدين الإسلامي بإندونيسيا.

الأزهري: طلب منه أن يقع الاختيار على خيره الأساتذه

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «رجال صدقوا»، المذاع على فضائية «DMC، الناس»، أنه في أعقاب ذلك هاتفت وزارة الخارجية شيخ الأزهر لتخبره بطلب إندونيسيا حتى توجه الزعيم الفلبيني الكبير وقابل الشيخ محمد مصطفى المراغي وتحدث معه في التفاصيل، وطلب منه أن يقع الاختيار على خيره الأساتذه لنشر العلم والدين بين مسلمي الفلبين.

واستطردت: «زار أيضا مندلانو رئيس المحكمة الشرعية العليا للوقوف على نظم القضاء وتطبيقها وكذا وزارة الأوقاف والديوان الملكي للتنسيق مع الجهات الرسمية في مصر بهذه البعثة، وأكد أننا مستعدين نستقبل عماله مختلفة».