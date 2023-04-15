أسامة الأزهري: بعثة الشيخ عبدالغني سندانج لإندونيسيا غيرت حياته

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الشيخ عبدالغني سندانج هو أحد المشايخ الأجلاء الذين اختارهم مسجد الأزهر الشريف لبعثته إلى «الفلبين»، وهي البعثة التي غيرت حياته: «الفلبين بعدها جزيرة هواي ثم الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية التانية».

الأزهري: الشيخ عبدالغني سندانج درس بالأزهر

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «رجال صدقوا»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني على فضائيتي «DMC، والناس»، أن الشيخ عبدالغني سندانج ليس شخصا فلبينيا ولكنه إندونيسيا، والقصة وما فيها أن هذا الشيخ جاء من أندونسيا ودرس في الأزهر وتخرج وأكمل مسارة التعليمي المعتاد.

واستطرد أحد علماء الأزهر الشريف: «في عام 1948 حضر إلى مصر أحد كبار زعماء الفلبين ويدعى منالاو مندلانو، وهو من كبار زعماء الفلبين وعضو الكونجرس الفلبيني وزعيم 4 ملايين مسلم في الفلبين، وذهب إلى وزارة الخارجية المصرية لطلب حاجة، ثم وجهت وزارة الخارجية الطلب إلى شيخ الأزهر محمد مصطفى المراغي، الذي نجح بالفعل في حلها بعدما اقترح الإمام الأكبر إيفاد مندوب أزهري إندونيسي الجنسية للقيام بمهمة عليا يطلبها زعيم سياسي كبير في الفلبين وسيكون حاضرا باسم مصر».