أسامة الأزهري: الشيخ الجنوي ترك أفريقيا الوسطى وعاش ومات في مصر

أكد الدكتور أسامة السيد الأزهري الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن العالم الجليل الشيخ سعيد بن مالك الجنوي المنتمي لجمهورية أفريقيا الوسطى لم يكن له مواجهات مع الاستعمار الفرنسي لأفريقيا الوسطى بسبب أنه جاء لمصر للتعلم في الأزهر الشريف وأقام في حي الأزهر الشريف وعمل بالتدريس في الأزهر ولم يعد لوطنه مرة أخرى لدرجة أنه توفي ودفن في أرض مصر.

مصر كانت الوعاء الذي احتضن عالمًا من أفريقيا الوسطى

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الدريني في برنامج «رجال صدقوا» المذاع عبر فضائية «dmc» أن هذا العالم تتلمذ على يديه الشيخ إبراهيم المختار بن عمر مفتي أرتريا وهو الذي سجل سيرة هذا العالم الراحل، لافتًا أن مصر هي التي كانت الوعاء الذي احتضن عالمًا من أفريقيا الوسطى وتلميذه من أرتريا ويرجع العالم الأرتري لبلده ليتولى منصب الإفتاء، مشيرًا إلى أن هذا المزيج لا يوجد إلا في الأرض.

منصب شيخ الرواق من المناصب العلمية الكبيرة

ووجه الأزهري رسالة إلى شعب أفريقيا الوسطى، مشيرًا إلى أنهم قدموا لنا هدية وهي الشيخ الجنوي وأننا تشرفنا بخدمته وتخريجه في الأزهر الشريف وشيخناه وجلس للتدريس في الأزهر وكان معه عدد من أبناء نفس البلد.