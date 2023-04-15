جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني القليوبية 2023 عملي ونظري

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني القليوبية 2023 والتي تنطلق 30 أبريل الجاري للمواد العملية التي لا تضاف للمجموع ويوم 8 مايو المقبل لامتحانات النظري والتي تستمر حتى 17 مايو الجاري.

«الوطن» تستعرض جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني القليوبية 2023 العملي والنظري واستعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاستقبال الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني القليوبية 2023 العملي

أوضح بيان من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني القليوبية 2023 الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع للصف الثانى الثانوى العام والرياضي والرسمية لغات آخر العام 2023 كالتالي:

- الأحد 30 أبريل الجاري التربية الدينية لمدة ساعة ونصف

مادة التربية الرياضية للمدارس الرياضية ساعتان

اللغة الأجنبية الأولى «مستوى رفيع» ورقة أولى بمدارس اللغات الخاصة والرسمية لغات لمدة ساعة ونصف.

اللغة الأجنبية الأولى «مستوى رفيع» ورقة ثانية بمدارس اللغات الخاصة والرسمية لغات لمدة ساعة ونصف.

- السبت 6 مايو المقبل المواطنة وحقوق الإنسان لمدة ساعة ونصف

تكنولوجيا الصناعة لمدة ساعة

تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات لمدة ساعة

تكنولوجيا الزراعة لمدة ساعة

الحاسب الآلي "نظرى " لمدة ساعة ونصف

وأوضحت المديرية في بيانها أن امتحان مادة الأنشطة التربوية "عملي " من الساعة ٨.٣٠ إلى حين انتهاء الامتحان وامتحان التربية المهنية "عملي " من الساعة ٨.٣٠ إلى حين انتهاء الامتحان وامتحان مادة التربية الرياضية "عملي " من الساعة ٨.٣٠ إلى حين انتهاء الامتحان وامتحان مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصال عملى من الساعة (۸.۳۰) إلى حين انتهاء الامتحان علي ان يجرى امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني القليوبية 2023 النظري

أوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني القليوبية 2023 للمواد النظرية مدارس العام والرياضي والرسمية لغات كالتالي :

- الاثنين 8 مايو المقبل اللغة العربية

- الاربعاء 10 مايو المقبل تطبيقات الرياضيات والجغرافيا

ثلاث ساعات

- السبت 13 مايو المقبل اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء وعلم النفس والاجتماع

- الاثنين 15 مايو المقبل جبر وتفاضل وحساب مثلثات والأحياء والفلسفة

- الاربعاء 17 مايو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ

علي ان يجرى امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم .