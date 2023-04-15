تطورات جديدة في ضبط راكب بحوزته أقراص ترامادول بمطار القاهرة

خضع المتهم في قضية حيازة مواد مخدرة للإتجار بها بالقاهرة لجلسة تحقيق للادلاء باقواله في التهم المنسوبة اليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

حيازة 290 قرصا لعقار الترامادول المخدر

كانت البداية عندما تمكّنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي باستخدام التقنيات الفنية الحديثة من ضبط أحد الأشخاص، حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية، وبحوزته 290 قرصا لعقار الترامادول المخدر مخبأة داخل إحدى حقائبه.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الموقف القانوني

ومن جانبه يقول محمود عبد الله المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.