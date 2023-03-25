حبس المتهم بالاتجار في عقار الترامادول المخدر بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في القاهرة، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم مقيم بمحافظة القاهرة له معلومات جنائية، قام بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في إدارة صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

حيازة 500 قرص من عقار الترامادول المخدر

واعترف المتهم بحيازته 500 قرص ترامادول مخدر بقصد الاتجار، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه، ودراجة نارية دون لوحات للترويج والتنقل، ومبلغ مالي من متحصلات البيع.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة المتوقعة، قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.