كليوباترا الروسية على أرض مصر الخضراء.. «سيشن جوليا» يخطف الأنظار

بملامح البراءة الروسية، ارتدت تنورة بخرز أزرق، ووضعت «الكحل» في عينيها، على طريقة المصريين القدماء، وتاج الملكات على رأسها، إذ أرادت «جوليا»، البالغة من العمر 7 أعوام، توثيق زيارتها إلى مصر بـ«سيشن» فرعوني، يروج للأماكن السياحية، وفي الوقت ذاته يدعم قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ.

عمرو أبو بكر، 40 عامًا، يعمل مصور في مدينة شرم الشيخ، واستعد جيدًا للترويج لقمة المناخ COP27، عن طريق تصوير الأجانب في الأماكن السياحية، الذين جاءوا للمشاركة في طرح حلول، لإنقاذ كوكب الأرض من الدمار، بحسب حديثه لـ«الوطن».

«سيشن أجنبي» لدعم قمة المناخ

أثناء تصوير «عمرو» المصريين والأجانب بأحد الفنادق، الذي يبلغ عدد الغرف به 330 غرفة، غالبيتهم سياح من مختلف بلدان العالم، قرروا توثيق زيارتهم إلى مصر، تابعته طفلة روسية مع والدتها، وهو يصور الصغار بالزي الفرعوني، لدعم قمة المناخ COP27، بحسب حديثه: «كنت بصور أطفال باللبس الفرعوني في الفندق، وده لفت نظر طفلة روسية».

كليوباترا الروسية

طلبت «ناستيا» إحدى النساء الروسيات، التي جاءت لزيارة مصر، في جولة مناخية وسياحية، تصوير سيشن لابنتها بالزي الفرعوني، رحب صاحب «عمرو» بالفكرة، وقام بشراء زي الملكة كليوباترا لترتديه الطفلة «جوليا»، وأعدت لها إحدى الفتيات ميك أب الفراعنة، ووضعت التاج على رأسها بحسب كلامه: «مامتها تواصلت معايا عشان أصور بنتها، جبت زي كليوباترا وعملنالها المكياج».

يروج «عمرو» للسياحة في مصر

قرر «عمرو» أن تكون الصور غير عادية، للطفلة التي اعتادت زيارة مصر مع والدتها كل عام، بل يظهر فيها الشموخ والفخر بالحضارة الفرعونية، كنوع من الترويج للسياحة في مصر، ودعم قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، بحسب وصفه: «جوليا بتحب مصر جدًا، وعرفت من والدتها، إنهم مقررين يشتروا منزل في شرم الشيخ، عشان يجوا في الإجازات علطول».