استقرار حالة مصابي حادث الإسماعيلية والنيابة تصرح بدفن جثمان ضحية

قالت مصادر طبية مسؤولة في الإسماعيلية، إن الحالة الصحية للمصابين في حادث الإسماعيلية اليوم السبت شبه مستقرة بعد استقبالهم في المستشفيات.

وأضافت المصادر الطبية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى استقبال 7 مصابين في مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى أبو خليفة للطوارئ إلي جانب إحالة مصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان.

دفن جثمان شاب توفي في الحادث

وأمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية اليوم السبت بدفن جثمان شاب في الأربعينيات من العمر، لقي مصرعه متأثرا بإصابته في حادث الإسماعيلية ونقل إلى مشرحة مستشفى التل الكبير لحين انتهاء التحقيقات، وكلفت جهات التحقيق ضباط المباحث الجنائية في مركز التل الكبير بسرعة إنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

اصطدام الميكروباص بحاجز خرساني

وكان لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين جراء تصادم سيارة ميكروباص مع حاجز خرساني في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بـ 8 سيارات إسعاف الي مكان الحادث نقلت 4 مصابين الي مجمع الإسماعيلية الطبي و3 مصابين الي مستشفي أبو خليفة للطوارئ ونقل مصابين الي مستشفي العاشر من رمضان بسيارات إسعاف الشرقية.