إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بمركز أبو كبير، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وتم تحرير محضر بالواقعة.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بمركز أبو كبير

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو كبير يفيد تلقي المركز بلاغا بتصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

نقل المصابين إلى مستشفى أبو كبير المركزي

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي العلاج اللازم.