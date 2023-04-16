أجمل مكان فسحة عيد الفطر 2023 في الإسماعيلية.. نمرة 6 وشواطئ فايد

تعتبر محافظة الإسماعيلية من أكثر المحافظات التي تتميز برحلات اليوم الواحد خاصة في المناسبات والأعياد ويتردد عليها الكثير من المواطنين بشكل دائم من أهالي وسكان المحافظات المجاورة.

أجمل مكان فسحة في عيد الفطر 2023 في الإسماعيلية.. حدائق نمرة 6

وتنتشر في المدينة عدة أماكن تعتبر من أجمل مكان فسحة في عيد الفطر 2023 في الإسماعيلية بينها منطقة نمرة 6 والتي تعتبر من أكثر المناطق انتشارا للحدائق بطول أكثر من 3 كيلو مترات.

وتمتد حدائق الإسماعيلية من شارع محمد علي في قلب المدينة حتى معدية نمرة 6 المطلة على قناة السويس بشكل مباشر ويتخلل المنطقة عدة فنادق سياحية فخمة وأندية تابعة لهيئة قناة السويس، إلى جانب عدد من المطاعم داخل الفنادق والأندية.

ويقبل المواطنون على منطقة نمرة 6 كونها من أرخص الأماكن المفتوحة لعدم وجود أي رسوم لدخول الحدائق والجلوس بها إلى جانب توافر كافة الخدمات في نفس المناطق.

أجمل مكان فسحة في عيد الفطر 2023 في الإسماعيلية.. شواطئ فايد

تعتبر شواطئ مدينة فايد في الإسماعيلية أحد أكثر المناطق التي يتردد عليها المواطنون بشكل يومي في الإجازات وعيد الفطر المبارك باعتبارها من أجمل مكان للفسحة في عيد الفطر 2023 في الإسماعيلية.

تتميز شواطئ فايد بانخفاض رسوم الدخول للأفراد الذي يصل إلى 20 جنيه فقط ويصل إلى 15 جنيها، في الأعياد والمناسبات إضافة إلي فتحها مجانا أمام كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويقبل على شواطئ فايد في الأعياد والمناسبات عدد كبير من أهالي المحافظات المجاورة للإسماعيلية كالشرقية والقليوبية والقاهرة فيما شهدت الشواطئ ربع حالة الطوارئ خلال الأيام الماضية.

وقال سيد عبد المنعم أحد العاملين في شواطئ مدينة فايد في الإسماعيلية، إنه جرى إنهاء كل الاستعدادات بتجهيز الخيم لاستضافة زورا المحافظة مع تواجد فرق المنقذين والمسعفين للتدخل حال وجود أي طارئ في علي الشاطئ.