كيف تقضي إجازة العيد في كفر الشيخ بأقل تكلفة؟.. فسحة بـ 3 جنيهات

تستعد محافظة كفر الشيخ لتهيئة المزارات السياحية، ومصيف بلطيم وعدد من الأماكن الترفيهية، ولكي كيف تقضي إجازة العيد في كفر الشيخ بأقل تكلفة؟ وذلك خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

تستعرض «الوطن»، عدد من الأماكن التي يقضي فيها المعيدين إجازة عيد الفطر والتنزه مع أسرهم وذويهم.

كيف تقضي إجازة العيد في كفر الشيخ بأقل تكلفة؟

وأوضح محمود الخطيب، مدير العلاقات العامة بمصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، أنه جري الاستعداد الكامل لعطلة إجازة العيد، ليتمكن الزائرين، من قضاء إجازة العيد في كفر الشيخ بأقل تكلفة؟، حيث لا يتكلف المصطاف الواحد داخل مصيف بلطيم سواء تكلفة الإقامة بمبالغ زهيدة لا تتخطي 100 جنيه في اليوم للأسرة الواحدة في إجازة العيد.

وأضاف أنه تم تجهيز الممشى السياحي داخل المصيف، مع مراجعة توصيل كافة الخدمات من مياه شرب وصرف وكهرباء ومواصلات.

قضاء إجازة العيد

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن عبر تصريحات صحفية سابقة، عن جاهزية كافة الأماكن الترفيهية لاستقبال الزائرين خلال عطلة عيد الفطر المبارك بكفر الشيخ، التي تضم حديقة صنعاء، بمدينة كفر الشيخ، وحديقة العائلات بمدينة بفوه، وحديقة مدينة دسوق العامة، ومصيف بلطيم.

يذكر أن تكلفة دخول تلك الحدائق العامة للفرد الواحد 3 جنيهات، كما يوجد أماكن للتنزه بكورنيش بحيرة البرلس، بالمجان، والتنزه بالمراكب النيلية في الشخلوبة، والبرلس، ب 5 جنيهات للفرد الواحد.