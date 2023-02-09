أماكن أثرية في شمال سيناء تستقبل الزوار بالمجان.. فسحة «على قد الإيد»

تتمتع محافظة شمال سيناء، بموقع مهم ومناخ فريد، فضلا عن تميزها ببعض الأماكن الطبيعية والسياحية الرائعة، التي يستمتع بها الزائرين، ومع بدء إجازة نصف العام، يبحث الأهالي عن مناطق للاسترخاء من ضغط المذاكرة والامتحانات، ونستعرض أبرز الأماكن التي تتمتع بها المحافظة، ويكون سعرها «على قد الإيد»، حسب الهيئة العامة للاستعلامات.

محميات الزرانيق

محميات الزرانيق، من أكبر المحميات في مصر، التي تتمتع بجمالها الطبيعي والاسترخاء بها، وتتميز بمياهها المالحة، كما أنها وجهة رئيسية لحماية الطيور المائية المهاجرة، وأصبحت من المناطق المشهورة التي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم، ويبلغ سعر تذكرة دخولها، 20 جنيها للفرد.

آثار الفرما

تقع آثار الفرما، بين مدينة العريش شمال سيناء، ومدينة القنطرة بالإسماعيلية، فهي إحدى المناطق الأثرية المهمة، التي شهدت عدة معارك تاريخية، أهمها المعركة التي وقعت بين جيوش المسلمين وجيش الرومان في عام 640 ميلادية، ويمكن الدخول إليها بالمجان.

معبد سرابيط الخادم

شيد معبد سرابيط الخادم، على يد الملك سنوسرت الأول، من ملوك الأسرة الثانية عشر، عندما بدأ المصريون القدماء في التنقيب عن الذهب، وفي عهد الأسرة الثامنة عشر أعاد ملوكها الاهتمام بسرابيط الخادم، وبلغ عدد النقوش به 387 نقشًا، وأهم ما يميز المنطقة أن اكتشف فيها الكتابات التي عرفت فيما بعد باسم النقوش السينائية، وهي أصل الأبجديات.

طابية الترابين أو قلعة نويبع

«طابية الترابين» أو حسب ما أطلق عليها قلعة نويبع، تتميز بوجودها على البحر في مشهد ساحر وخلاب، وارتبط بنائها بأسرة محمد علي، واستخدمت كمركزً للشرطة من «الهجانة» لحفظ الأمن في تلك المنطقة، وتتميز القلعة بسور ومزاغل وباب كبير، وداخل السور بئر ماء، وبجانبها بضعة ألواح من الحجر يسكنها عائلات الشرطة.