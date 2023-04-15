مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24.. أحمد مكي يتدرب على الإجرام من أجل عريس عمته

بدأت الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، بطولة الفنان أحمد مكي، بظهور جوني ملثم وهجومه على هجرس.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24

وخلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، ظهر جوني في غرفته وهو ملثم، وهجم على هجرس بعد دخوله غرفته واعتقد هجرس، أنه لص واستطاع التغلب عليه، ليكشف جوني نفسه، وأنه يريد تعلم الإجرام من أجل التعامل مع عريس عمته الكبيرة، ليحذره هجرس من عريس عمته الذي يدعي «حوفني الديب» لأنه مجرم خطير.

مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع يوميا عقب أذان المغرب على قناة أون، ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا أبرزهم الفنان أحمد مكي، والفنانة رحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام أسماعيل ومصطفى غريب.