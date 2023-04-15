موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on رمضان 2023، يشغل محرك بحث الكثير من محبي ومتابعي مسلسل الكبير أوي 7، وفاتهم العرض الأول للحلقة على شاشة قناة on، التي تقدم مجموعة من الأعمال الدرامية المميزة والمتنوعة خلال شهر رمضان المبارك، والمسلسل الكوميدي، يشارك فيه مجموعة مميزة من النجوم منهم أحمد مكي، رحمة أحمد وبيومي فؤاد.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on رمضان 2023

وموعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on رمضان 2023، يأتي الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، والساعة 6:30 صباحًا، والساعة 12:30 مساءً، ويمكن متابعة قناة on عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ:5/6

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on رمضان 2023، يعرض أحداث مسلسل الكبير التي تطورت بشكل كبير، بعد ظهور الكبيرة فحت التي تمثل دورها الفنانة سما إبراهيم خلال حلقات المسلسل، وإبلاغ الكبير أوي بقرار زواجها، الأمر الذي فاجئ الكبير أوي وأفراد الأسرة، وتسبب في غضب الكبير أوي ورفضه إتمام الزيجة.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7

ويستكمل موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on رمضان 2023، رد فعل الكبير أوي على خبر زواج عمته الكبيرة فحت، بعد أن أخبرته أن جوني سوف يكون وكيلها، ودخل الكبير أوي بعد ذلك في حالة اكتئاب وذهب إلى الدكتور ربيع الذي يمثل دوره الفنان بيومي فؤاد حتى يتحدث معه.

ويُعرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على شاشة قناة أون الساعة 6:15 مساءً بعد أذان المغرب مباشرة، ويناقش مجموعة من القضايا المجتمعية التي تنشر في المجتمع بطريقة كوميدية اجتماعية.