مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23.. زواج «الكبيرة فحت» من «حفن الديب»

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23 بطولة الفنان أحمد مكي، الذي يُعرض يوميًا على قناة أون عقب أذان المغرب مباشرة، العديد من الأحداث والمواقف الكوميدية، فبعد انتهاء أزمة حزلقوم وفوز فريق المزاريطة لكرة القدم، استمرت المشاهد الكوميدية بالمسلسل.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23.. الكبيرة فحت تتزوج من ألد أعدائه

نالت الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوى إعجاب الكثير من متابعي المسلسل بسبب الأحداث المشوقة والكوميدية بعد زواج عمة أحمد مكي بالمسلسل «الكبيرة فحت» من ألد أعدائه «حفن الديب» وتذكر الكبير لطفولته وتربية عمته له فماذا سيفعل الكبير بعد زواج عمته وماذا سيحدث بالمزاريطه؟.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

ويشارك في المسلسل الكوميدي الكبير أوي الجزء السابع، مجموعة من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي الذي يجسد دور الكبير أوي وجوني وحزلقوم، رحمة أحمد فرج في دور مربوحة، ومحمد سلام في دور هجرس، هشام إسماعيل في دور فزاع، ومصطفى غريب في دور العترة ابن الكبير.