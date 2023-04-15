مصرع طفل و15 مصابا في حادث انقلاب سيارة على طريق الفرافرة-ديروط

حصلت «الوطن» على أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة على طريق الفرافرة- ديروط بنطاق محافظة أسيوط والتي تسببت في مصرع طفل وإصابة 15 آخرين.

بلاغ بوقوع حادث سيارة

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة محملة بالعمال أغلبهم من الأطفال، على طريق الفرافرة ديروط، ووجود وفيات ومصابين.

أسماء ضحايا السيارة

وأسفر الحادث عن مصرع طفل يدعى حمادة سيد عبدالرحيم فراج، 12 عاما، وإصابة 15 آخرين هم محمود محمد 27 عاما، زيدان أدهم حسن 13 عاما، كريم خليفة متولي 14 عاما، بسام حمادة عبود 12 عاما، علاء فراج عبدالرحيم 16 عاما، رأفت محمد أحمد حامد 18 عاما، إبراهيم شحاتة خليفة 20 عاما، شريف عصام مهران 16 عاما، أحمد ممدوح أحمد 17 عاما، محمد بركات متولي 12 عاما، يوسف خليفة متولي 10 أعوام، علي فراج عبدالرحيم 13 عاما، عبود سعودي 13 عاما، محمد بركات متولي 12 عاما، محمد محمد مطاوع 12 عاما.تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

حُرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.