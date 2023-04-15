ترشح 11 أستاذا لمنصب عميد كلية الطب بجامعة أسيوط

يتنافس 11 أستاذا من مختلف التخصصات الطبية بجامعة أسيوط، على منصب عميد كلية الطب التي فتحت باب الترشح لشغل منصب عميد الكلية خلال الفترة من يوم الأحد 9 أبريل، حتى يوم الخميس 13 أبريل آخر موعد لتلقي الطلبات.

فتح باب التظلمات

وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط في تصريحات له إن القائمة المبدئية تضمنت 11 أستاذا ويبدأ غداً الأحد فتح باب التظلمات والطعون، ويتم غلقه في تمام الساعة الثالثة من يوم الإثنين 17 أبريل، ومن المقرر أن يتم إعلان قائمة المرشحين بعد الانتهاء من فحص التظلمات والطعون يوم الخميس 20 أبريل.

أسماء المتقدمين لمنصب عميد كلية الطب بأسيوط

وتضمنت القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية الطب كل من:

- الدكتور حسام حسن علي محمد، طب القلب والأوعية الدموية.

- الدكتور مصطفى هاشم محمود عثمان، الأشعة التخصصية.

- الدكتور محمد محمد عبدالحميد مرسي، جراحة العظام .

- الدكتور محمد كمال زهران، نساء وتوليد .

- الدكتور وائل محمد سليمان ، طب وجراحة العيون .

- الدكتور محمود خيري عبداللطيف، جراحة القلب والصدر .

- الدكتور محمد عبدالباسط علي ، جراحة المخ والأعصاب.

- الدكتور عفت عبدالهادي أحمد، الأمراض الباطنة .

- الدكتور علاء الدين محمود إسماعيل، أمراض النساء والتوليد.

- الدكتور ايهاب فوزي عبده، طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي.

- الدكتور علاء محمد أحمد عطية، التخدير والعناية المركزة.