مصرع شخص وإصابة 17 في انقلاب ميكروباص بطريق الفرافرة-أسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب 17 بكسور وجروح متفرقة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وقع اليوم على طريق أسيوط- الفرافرة في نطاق محافظة أسيوط وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص

كان اللواء احمد جمال الدين مدير امن اسيوط تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب علي طريق الفرافرة.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الإسعاف والاجهزة التنفيذية وضباط المباحث وإدارة مرور أسيوط وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 30 علي طريق ديروط- الفرافرة، ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 17 آخرين بكسور وجروح متفرقة بانحاء الجسم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة ورفع آثار الحادث بمعرفة إدارة المرور.