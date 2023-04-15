مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 24.. رحمة أحمد تقدم نصائح الجمال والنضارة للكبيرة

خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24، بطولة الفنان أحمد مكي، بدأت مربوحة التي تقدم دورها الفنانة الشابة رحمة أحمد في تقديم العديد من النصائح للكبيرة.

الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي7

وفي مشهد جمع مربوحة والكبيرة خلال الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، بدأت مربوحة تعطي نصائح الجمال والنضارة للكبيرة ومنها نصائحها الشهيرة عن الأطقم، فقد عرضت لها طقم النحلة أم عسل، وكاش مايوه سمكة التونة وماسك سكرين لتعجب الكبيرة بالطقم الأخير.

ومن ناحية أخرى، كان الكبير يقف خلف باب الغرفة لمعرفة اسم العريس ولكنه لم يستطع معرفته.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع يوميا عقب آذان المغرب على قناة أون، وتعرض الإعادة الأولى في الثانية عشرة بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية في الثانية مساء اليوم التالي.