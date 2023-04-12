برنامج «باب رزق» يسلط الضوء على تفاصيل أسرار فن الشنيط مع المصممة إيمان

سلط برنامج «باب رزق» المذاع على قناة dmc، الضوء على فن «الشنيط»، وقال الكاتب الصحفي والإعلامي يسري الفخراني، إن هناك الكثير من الأشياء في مصر يجب أن يُعاد اكتشافها بشكل مستمر لكي تُعرف بأنها منتج مصري.

أنواع كثيرة من التطريز

وقالت المصممة إيمان، إن هناك أنواع كثيرة من التطريز منها فن الشنيط، وهي غرزة عبارة عن سلسال تعطي شكل رقم 8 ولا تظهر بشكل مستقيم، ولكن دوائر صغيرة، وقد يجري تطريزها في خطوط مستقيمة متباعدة أو متقاربة بشكل دائري.

مفارش مصنوعة في أخميم

وأضافت أن هناك نوعا آخرا من التطريز بماكينة «جوكي» عادية، متابعة: «ماكينة الجوكي بتعمل غرزة الحشو، زي اللي بتتعمل أيام زمان، بس بتتعمل بماكينة، والقماش يكون مصنوع على نول في بلدة بأخميم في سوهاج، تصنعه العائلات، بحيث كل عائلة يكون لديها النول فوق سطح منزلها وتعمل هذه المفارش».